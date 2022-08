Homicidal All-Stars annunciato con trailer, è il nuovo strategico dai produttori di Hard West

Homicidal All-Stars è stato annunciato con un trailer da Good Shepherd Entertainment, il produttore di Hard West: si tratta di uno strategico a turni a base single player, ambientato in un futuro distopico.

A metà fra il classico Speedball e il film The Running Man, il gioco ci proietta all'interno di un sanguinoso e brutale reality show sportivo i cui concorrenti devono lottare fino alla morte per intrattenere il pubblico.

"Homicidal All-Stars è uno show di successo estremamente popolare in una società del futuro dilaniata da un'estrema disuguaglianza di reddito, da corporazioni rapaci, dai cambiamenti climatici, da disordini civili e guerre", si legge nel comunicato stampa.

"In qualità di concorrente, devi sopravvivere in micidiali arene urbane piene di trappole letali, enigmi complicati e assassini armati fino ai denti. Sconfiggi i tuoi nemici, diventa una star e potresti raggiungere la vittoria finale!"

"Ogni episodio di Homicidal All-Stars propone un percorso a ostacoli infernale con un tema specifico e sfide differenti. Evita e disarma trappole, eludi imboscate, esplora per ottenere oggetti bonus dagli sponsor, e fai attenzione alle sorprese particolarmente spiacevoli che ha in serbo il regista dello show."

"Una volta finito il caos, potrai tornare nel backstage per riposarti e riprenderti: registra un confessionale, chatta con gli altri concorrenti e la troupe del programma, quindi sali di livello e personalizza il tuo equipaggiamento in vista dei pericoli mortali della notte successiva pensati per il divertimento del pubblico."