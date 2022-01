Hori ha chiesto ai giocatori cosa ne pensano del progetto del suo retro game controller

Il produttore hardware Hori ha chiesto ai giocatori cosa ne pensano del suo progetto per un retro game controller speciale che vorrebbe realizzare, presentato originariamente durante uno degli stream degli Hamster's Arcade Archives, trasmesso alla fine del 2021.

Le idee messe in campo sono in realtà le più disparate e prevedono anche l'adozione di un sistema modulare, per consentire di modificare il controller a seconda delle esigenze. La produzione non è ancora iniziata, perché il produttore sta incoraggiando i fan a dire la loro, scrivendo per email i loro desiderata e le loro preferenze.

C'è tempo fino al 31 gennaio 2021 per far sapere a Hori il proprio parere in merito al retro controller. Nel caso ci sia abbastanza interesse in merito, il prodotto sarà commercializzato. La plancia dovrebbe avere uno stick, un dial e una trackball, oltre ai pulsanti necessari per essere utilizzabile con la maggior parte dei giochi arcade. Si presume che sarà compatibile con Nintendo Switch, visto quando è stato presentato, ma immaginiamo che sarà collegabile anche ai PC.

Se vi interessa partecipare, spedite un'email al produttore attraverso il sito ufficiale. Il fatto che sia in giapponese presuppone che dobbiate usare quella lingua o, quantomeno, scrivere in inglese.