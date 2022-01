Twitch: streamer bannata a tempo indeterminato per delle emoticon

Twitch ha bannato la streamer Jessica49 a tempo indeterminato per delle semplici emoticon, considerate probabilmente offensive. Si tratta di un precedente importante, che oltretutto mostra in azione ancora una volta la nuova e più aggressiva politica di ban attuata dalla piattaforma, diventata molto meno tollerante verso le violazioni, almeno in questo inizio d'anno.

Quello di Jessica49 non è il primo ban di Twitch foriero di polemiche del 2022. Negli scorsi giorni, ad esempio, Pokimane era stata bannata per problemi di copyright, un altro streamer per aver detto di voler "distruggere gli eterosessuali" in Mario Kart 8 Deluxe e un'altra ancora per un semplice scherzo.

Ora è arrivato un ban a tempo indeterminato per delle emoticon. Da notare che Twitch non ha specificato quale o quali siano quelle incriminate, lasciando quindi la streamer nel dubbio.

Stando al messaggio ricevuto da Jessica49, secondo Twitch le violazioni delle sue emoticon sarebbero severe. Purtroppo non le è stato detto perché. Il sospetto è che le emoticon incriminate siano quella del dito medio e quella con il cartello "Simp", ma non ne è sicura al 100%. Secondo alcuni dei suoi spettatori potrebbe essere stata sospesa per un'emoticon che mostra un omino di profilo che corre, ma anche in questo caso è solo una supposizione. Comunque sia è raro che gli streamer siano bannati per delle emote, quantomeno in modo permanente e senza prima aver ricevuto degli avvisi. Jessica49 vuole appellarsi alla decisione della piattaforma. Chissà come andrà a finire questa storia e se Twitch continuerà a comminare anche in futuro ban così severi per motivi del genere.