Humble Just Drive Bundle offre tanti giochi di corse a prezzi stracciati

L'offerta dell'Humble Just Drive Bundle è il sogno di ogni appassionato di giochi di corse, visto che consente di portarsi a casa ben nove giochi a un prezzo stracciatissimo, ovviamente solo per PC. Pensate che basta pagare un euro per averne tre, mentre per averli tutti è sufficiente spendere dodici euro. Un affare da non lasciarsi scappare.



Vediamo le diverse fasce di prezzo cui è composto il bundle: Pagando 1€ o più si ottengono: