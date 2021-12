ICO: a 20 anni dall'uscita su PS2, Ueda festeggia con il video concept originale

ICO, l'indimenticabile avventura di Fumito Ueda che diede il via alla sua famosa trilogia, uscì 20 anni fa su PlayStation 2 e viene festeggiato oggi dagli sviluppatori con l'originale video concept recuperato e pubblicato su YouTube da GenDesign, il nuovo team di Ueda.

A dire il vero, ICO uscì prima in Nord America: il 24 settembre arrivò in tale mercato e solo il 6 dicembre 2001 venne lanciato in Giappone, con arrivo ancora più ritardato in Europa dove venne commercializzato solo il 22 marzo del 2002, ma per GenDesign l'anniversario che più conta corrisponde dunque ad oggi.

A 20 anni di distanza dall'uscita del primo titolo che fece conoscere il particolare stile di Ueda in tutto il mondo, il suo nuovo team di sviluppo ha deciso di celebrare la ricorrenza mettendo a disposizione, su YouTube, quello che è a tutti gli effetti un video concept originale del 1998, che venne utilizzato dagli sviluppatori per mostrare a Sony le caratteristiche di quello strano gioco che avrebbe poi rappresentato un elemento di fondamentale importanza per la libreria di PS2.

Come riferito dagli sviluppatori, la lavorazione del gioco iniziò sulla prima PlayStation, ma le limitazioni tecniche della macchina allungarono i tempi fino a spingere Fumito Ueda e compagni a chiedere a Sony di poter spostare il tutto su PS2, in modo da poter sfruttare il nuovo e più prestante hardware.

Il permesso fu accordato e ICO uscì a distanza di un anno dal lancio della nuova console.

ICO, la particolare copertina europea ispirata alla metafisica di Giorgio de Chirico

È ricordato come uno dei migliori giochi della generazione, anche se le sue vendite non sono mai state superlative, considerando l'enorme diffusione della console. Ha comunque garantito l'arrivo degli altri due progetti di Ueda, ovvero Shadow of the Colossus e The Last Guardian, concluso dopo che il game designer era già uscito da Sony.

Ricordiamo peraltro anche la splendida copertina che caratterizzava la confezione del gioco in Europa e Giappone, chiaramente ispirata alla metafisica di Giorgio de Chirico, riportata qui sopra.