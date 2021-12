GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 6 dicembre 2021, sconti su console e giochi Switch

Con l'inizio di una nuova settimana arrivano anche nuovi sconti. Precisamente, oggi - 6 dicembre 2021 - su GameStop arrivano le nuove offerte del Calendario dell'Avvento. Questo lunedì abbiamo modo di acquistare Nintendo Switch e alcuni giochi esclusivi Nintendo.

Prima di tutto, però, ricordiamo che potete trovare tutte le offerte sul sito ufficiale di GameStop a questo indirizzo.

Logo di GameStop

Per quanto riguarda i giochi, possiamo trovare i seguenti titoli per Nintendo Switch in offerta su GameStop per il Calendario dell'Avvento del 6 dicembre 2021:

A seguire, possiamo trovare varie offerte sui controller di Nintendo Switch, sempre parte del Calendario dell'Avvento del 6 dicembre 2021 di GameStop:



Pro Controller Nintendo Switch - 55.98€

Joy-Con in varie colorazioni - 65.98€

Infine, troviamo anche Nintendo Switch Lite a 219.98€, in versione Dialga & Palkia, Turchese, Grigia, Gialla, Corallo e Blue. Per concludere, abbiamo anche una custodia per Switch Lite e un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online in sconto.

Cosa ne pensate delle offerte odierne di GameStop?