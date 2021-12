The Last of Us: Nick Offerman sarà parte della serie TV di HBO, per un attore dello show

Murray Bartlett, attore australiano (The White Lotus, Looking, Tales of the City), si è fatto scappare un'informazione molto importante sulla serie TV di HBO dedicata a The Last of Us: Nick Offerman - noto soprattutto in quanto star di Parks & Rec - sarà parte dello show televisivo.

Bartlett stava rilasciando un'intervista a The Guardian e, parlando di The Last of Us, ha affermato: "È co-creato da Craig Mazin, che ha realizzato Chernobyl. Lo script che ha scritto mi ha mandato fuori di testa. È uno show epico, ma incredibilmente umano e intimo. Abbiamo filmato le scene a Calgary. Molte delle mie scene sono con Nick Offerman. È stato fantastico lavorare con lui."

HBO non ha ancora annunciato di aver aggiunto Offerman al cast di The Last of Us, quindi non sappiamo che ruolo abbia ricoperto. Dovremo probabilmente attendere che venga fatto un annuncio ufficiale, o che un altro attore si faccia sfuggire qualche dettaglio che probabilmente non dovrebbe svelare.

