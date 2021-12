Il Cortocircuito di oggi parla di Aftermath, con gli sviluppatori del survival horror

Il Cortocircuito ritorna oggi nella sua nuova edizione: resta la nostra storica rubrica settimanale in diretta su Twitch a partire dalle 17:00 ma caratterizzata da una nuova formula, ora con dose extra di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino rispetto a prima. La questione in discussione questa volta è una sola, ma bella grossa e molto interessante.

L'argomento di oggi è principalmente Aftermath, nuovo survival horror che è stato annunciato proprio in questi giorni con un primo trailer di presentazione, sviluppato dal team italiano One-O-One Games.

Il Cortocircuito di oggi è con One-O-One Games, team italiano di Aftermath!

E avremo, come ospite speciale, proprio lo studio head del team, ovvero Daniele Azara, che ci parlerà della creazione del gioco e di varie dinamiche legate allo sviluppo videoludico.

Coglieremo dunque l'occasione per poter addentrarci un po' nell'ambito della creazione di videogiochi dalla prospettiva di un team italiano, cosa che risulta davvero molto intrigante, visto anche l'interesse scaturito proprio da Aftermath al livello internazionale.

Chiederemo dunque a Daniele alcune informazioni sul gioco e sulle dinamiche particolari dello sviluppo, tenendo in considerazione il fatto che si parla di un team italiano e di un progetto piuttosto in vista, quindi ce lo faremo raccontare e approfondiremo un po' di informazioni su One-O-One, oltre a parlare in generale di quest'annata particolare. Insomma, c'è veramente tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio e si prospetta una bella chiacchierata.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!