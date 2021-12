S.T.A.L.K.E.R. 2 è gigantesco: le dimensioni fanno tremare l'SSD di Xbox Series X|S

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl si prospetta come un gioco veramente gigantesco e le sue dimensioni, a quanto pare, si riflettono anche nel peso del download e dell'installazione sull'SSD di Xbox Series X|S, che sembra proprio enorme, ulteriormente cresciuto rispetto a quanto riferito in precedenza.

In base a quanto riferito nella pagina ufficiale di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl su Microsoft Store, il gioco richiede 180 GB di spazio libero su SSD su Xbox Series X|S, sebbene il dato sia considerato ancora approssimativo e dunque potrebbe cambiare nel prossimo periodo, visto che mancano ancora alcuni mesi all'uscita dell'atteso titolo di GSC Game World.

Si tratta dunque di una "crescita" ulteriore di dimensioni, considerando che a giugno scorso si parlava di 150 GB su Xbox Series X|S.

180 GB occupati dal solo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl occuperebbero oltre un terzo dello spazio libero su Xbox Series S, ma rappresenterebbero un bel peso anche sulla più capiente Xbox Series X, costringendo a fare un po' di economia e spostamento di giochi installati per poter fare spazio.

D'altra parte, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è una delle maggiori produzioni in arrivo nel 2022, un anno che è già parecchio pieno di titoli di grosso calibro, peraltro. In questi mesi abbiamo saputo che il gioco usa l'Unreal Engine 5 e dovrebbe essere dunque uno dei primi giochi ad arrivare sul mercato incentrati sul nuovo engine grafico di Epic Games, mentre qualche altro dettaglio potete trarlo dall'anteprima di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.