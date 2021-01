Il Cortocircuito torna oggi alle 16: parliamo di PS5 e Giappone e dei 20 anni di Xbox

Alle 16 di oggi torna il tradizionale appuntamento con Il Cortocircuito: sul canale di Twitch di Multiplayer.it Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino parleranno dei problemi che PS5 e Sony stanno avendo in Giappone, ma festeggeremo anche i 20 anni di Xbox ripercorrendo la storia della console di Microsoft attraverso i nostri e i vostri ricordi.

La prima puntata dell'anno si concentrerà sui videogiochi nella loro forma più classica: Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino parleranno sia di Microsoft che di Sony, analizzando i diversi momenti delle due aziende. Da una parte abbiamo una Sony in rampa di lancio, ma che sta facendo stranamente fatica in Giappone, mentre dall'altra una Microsoft che celebra i suoi primi 20 anni nell'industria dei videogiochi.

Ecco, quindi, spiegati per bene i due argomenti di oggi:

PlayStation e il Giappone - Il mercato giapponese conta ancora qualcosa per Sony? In questo segmento parleremo delle recenti dipartire di figure chiave di Sony Japan, di alcune scelte fatte in fase di design della console e dei recenti, disastrosi dati di vendita di PlayStation in Giappone 20 anni di Xbox - Ricordi, chiacchiere e riflessioni sulla console di Microsoft Nella seconda parte di trasmissione ricorderemo che il 6 gennaio di 20 anni fa fu fatta la prima presentazione di Xbox e racconteremo cosa ha significato la console di Microsoft per noi e per il mercato

Il Cortocircuito, però, come sempre conta anche su di voi! Non dimenticate che potrete interagire con Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare. Telegram servirà anche per registrare i vocali che poi faremo sentire durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!