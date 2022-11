Il Cortocircuito di oggi, 2 novembre, sarà in versione lite

Il Cortocircuito ritorna oggi, in diretta su Twitch, a partire dalle 16:00, con un'altra puntata memorabile della nostra rubrica settimanale che per l'occasione si presenta in edizione speciale: si tratta infatti di una puntata in compagnia di Pierpaolo Greco e Francesco Serino, orfani dell'esimio Alessio Pianesani che si è dato misteriosamente alla macchia.

Quello di oggi è allora il CortoLite, come è stato rebrandizzato in questa occasione, vista la presenza di un cast ridotto. Il format sarà dunque differente e anche l'organizzazione sarà diversa: non ci sarà un elenco di argomenti fissi ma una sorta di "pausa caffè" allargata con il nostro dinamico duo a discutere di vari argomenti.

Gli spunti di "riflessione" comunque non mancheranno: si chiacchiererà del più e del meno insieme a Pierpaolo e Francesco, prendendo variegati argomenti dall'internet e discutendone in maniera profonda e ponderata, come ci ha abituato la redazione del Cortocircuito ormai da tempo. Tra questi non mancherà sicuramente una menzione alla data d'uscita e al prezzo di PlayStation VR2, annunciati oggi da Sony, ma non solo.

L'appuntamento è dunque per le ore 16:00 e fino alle 18:00 di oggi sul nostro canale Twitch, accorrete numerosi. Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

