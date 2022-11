Front Mission 1st: Remake, data di uscita per Switch e prezzo annunciati

Forever Entertainment e gli sviluppatori di MegaPixel Studio hanno annunciato oggi che Front Mission 1st Remake debutterà nell'eShop di Nintendo Switch il 30 novembre 2022, al prezzo di 34,99 euro. I preordini inizieranno il 16 novembre 2022 e garantiranno a tutti uno sconto del 10% sull'acquisto, per un totale di 31,49 euro.

Per festeggiare l'annuncio della data di uscita, domani 3 novembre 2022 alle 14:00 italiane verrà presentato un gameplay trailer di Front Mission 1st: Remake, che potrete visualizzare all'orario indicato nel player sottostante.

Front Mission 1st: Remake è un rifacimento completo del primo Front Mission. In questo RPG tattico il giocatore pilota macchine da guerra chiamate Wanzer per condurre il proprio battaglione alla vittoria.

"È l'anno 2090, quello in cui i conflitti mondiali vengono combattuti usando enormi macchine da guerra chiamate Wanzer. Huffman Island, l'unico luogo in cui l'Oceania Cooperative Union (O.C.U.) e gli Unified Continental States (U.C.S.) confinano è il vero e proprio focolaio del conflitto. Una squadra di ricognizione dell'O.C.U. con al comando il capitano Royd Clive viene incaricata di indagare su una fabbrica di munizioni degli U.C.S. Sfortunatamente, i Wanzer degli U.C.S. gli tendono un'imboscata, innescando una serie di eventi che fanno piombare tutta l'isola in una terribile guerra. Durante i combattimenti, la fidanzata di Royd, la tenente Karen Meure, scompare misteriosamente", recita la descrizione ufficiale.

"Congedato dalle forze armate, Royd parte per scoprire cosa è successo a Karen. La sua missione lo condurrà sempre più vicino alla cospirazione che si cela dietro alla scomparsa della sua compagna e ai poteri che l'hanno organizzata."

Nei mesi scorsi sono stati annunciati anche Front Mission 2 Remake, in uscita durante il corso del prossimo anno, nonché Front Mission 3 Remake, attualmente sprovvisto di una data di uscita.