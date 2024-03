Il Corvo, la nuova versione di Eric Draven non piace al regista del primo film

Proyas ha ripreso una delle immagini della pellicola e l'ha commentata in modo decisamente sarcastico: "È una brutta giornata per i capelli di Eric Draven. Prossimo reboot, grazie."

Chitarra o autotune?

Il post di Proyas

Il primo film della serie "Il Corvo" arrivò nei cinema nel 1994. Si era preso qualche libertà rispetto al fumetto omonimo di James O'Barr da cui era tratto, ma l'aspetto del protagonista, interpretato dal compianto Brandon Lee, era rispettoso dello stile dark dell'originale. Il nuovo Eric Draven, interpretato da Bill Skarsgård, è decisamente più moderno nell'aspetto. In particolare la pettinatura ricorda quella tipica dei trapper, con ampie zone della testa rasate e capelli generalmente corti.

Dai si somiglia... no.

Il Corvo racconta la storia della brutale vendetta di Eric Draven, tornato dal regno dei morti dopo essere stato brutalmente assassinato da una banda di criminali insieme alla sua fidanzata. Lo stile scelto da O'Barr per il fumetto e l'interpretazione di Brandon Lee lo fecero diventare una vera e propria icona dark / gotica, grazie anche alla splendida colonna sonora con brani di gruppi quali Nine Inch Nails, The Cure e Pantera. Chissà se il nuovo Corvo invece di suonare la chitarra elettrica in cima a un palazzo ci canterà la sua disperazione con l'autotune.