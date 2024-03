Xbox Italia ha messo in evidenza Candy Crush

Chi l'avrebbe mai detto che un giorno avremmo visto Candy Crush messo in evidenza sulla pagina ufficiale di Xbox ? Più precisamente, Xbox Italia ha messo in evidenza la storica serie mobile di King, rimandando a una nuova pagina all'interno del portale che ne elenca tutti i capitoli. Di ogni gioco vengono proposti i link di download delle varie versioni: Google Play, App Store e Microsoft Store.

Il gioco più grosso di Xbox

Candy Crush su Xbox Italia

Del resto la serie Candy Crush è probabilmente la più grossa tra quelle attualmente in mano a Microsoft, considerando che può contare su miliardi di download tra tutte le piattaforme sulle quali è presente, nonché su ricavi enormi che fanno impallidire quelli della maggior parte dei tripla A. Diciamo che non stiamo parlando di titoli secondari, ma di una delle punte di diamante della scuderia di Xbox, oltre che il motivo principale (o uno dei motivi principali) per cui la casa di Redmond ha acquisito Activision Blizzard King.