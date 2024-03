Apple Mac mini con chip M2 Pro da 16+512 GB in sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple Mac mini con chip M2 Pro da 16+512 GB . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 19%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 1579€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma parliamo di circa 30€ di differenza rispetto al minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple Mac mini con chip M2 Pro da 16+512 GB

Apple Mac mini con chip M2 Pro

Apple Mac mini con chip M2 Pro da 16+512 GB utilizza una CPU da 12 core. Dispone di presa ethernet per il collegamento cablato a internet, quattro prese Thunderbolt, un'uscita HDMI, due prese USB-A e un jack per le cuffie.

Nella confezione è incluso il cavo per l'alimentazione. Al momento della scrittura, ci sono solo sei unità in vendita per questo prodotto.