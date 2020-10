Il “Kun Aguero” lancia il suo nuovo team KRU Esports

Dopo alcuni mesi passati a streamare sul proprio canale Twitch, la stella del Manchester City ha finalmente deciso di entrare nella scena degli esport e presentare il suo nuovo team.

Kru Esports nasce con l'idea di portare l'esperienza degli sport tradizionali negli sport elettronici e soprattutto nei nuovi media.

Infatti oltre a partecipare a tornei competitivi, la squadra realizzerà contenuti video ed audio e soprattutto numerosi eventi per i fan grazie alle due sedi in Argentina e a Barcellona.

Il calciatore argentino con questo investimento oneroso e un progetto ambizioso cerca di far crescere il movimento degli esport nel continente sudafricano e nella sua amata nazione.

L'organizzazione si concentrerà principalmente su FIFA21, ma in futuro saranno aperte anche le selezioni per titoli importanti come League Of Legends e Counter-Strike.

Sergio Aguero, calciatore del Manchester City FC e fondatore del team, ha dichiarato: "Questo progetto è nato durante il mio infortunio a Barcellona. Volevamo fare qualcosa, ma non sotto la mia identità; e quando abbiamo assunto una società per trovare un nome per noi, ci hanno offerto una squadra.

Quindi abbiamo deciso di convertire il nome inglese crew in spagnolo KRU dove la K è la mia iniziale e RU è una dieresi di Aguero.

Penso che oggi sia giusto il connubio tra le squadre di calcio e l'esport.

Tutto ciò è positivo perché offre ai ragazzi l'opportunità di dimostrare il proprio valore su giochi come FIFA. Personalmente, lo considero uno sport a tutti gli effetti.

Voglio che tutti coloro che si uniscono a KRÜ amino quello che fanno, si sentano a proprio agio; vorremmo incoraggiali e aiutali a realizzare i loro sogni.

Quello che facciamo ci dà l'opportunità di rendere felici molte persone e tutto questo mi piace molto.

Voglio che più persone nel mondo lo sappiano e apprezzino come me il settore del gaming e dell'esport, che non hanno sempre una visione positiva da parte della gente."