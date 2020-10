Among Us: arriverà mai su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch?

Among Us è il gioco del momento, ma attualmente è disponibile solo su PC e su dispositivi mobile Android e iOS. Con l'enorme successo che sta riscuotendo in questi mesi, una domanda è d'obbligo: arriverà mai su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch?



Formulando la domanda in modo un po' differente: è prevista, ad un certo punto, anche una versione console di Among Us? Gli sviluppatori di InnerSloth per ora non hanno fornito una risposta precisa, eppure sappiamo che - qualora ciò dovesse accadere - non avverrà nel breve periodo. Per esempio è davvero impossibile che Among Us arrivi su console entro Natale 2020.



I motivi sono presto detti: Among Us fino ad un paio di mesi fa era ancora sconosciuto ai più. In modo incredibile è tornato al centro della popolarità, raggiungendo vere e proprie vette, solo di recente e grazie agli streamer. Quindi gli sviluppatori hanno cancellato Among Us 2 e porteranno i suoi contenuti sul primo Among Us. Insomma, InnerSloth sta cercando di rivedere completamente il titolo senza alterarne la filosofia di gioco.



Per questo motivo, ora gli sviluppatori si focalizzeranno sul perfezionare Among Us. Di certo non è da escludere in futuro una versione console, così da raggiungere un bacino di utenza ancora più ampio. Secondo voi cosa accadrà?