Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, The Haunting of Verdansk: trailer e dettagli

The Haunting of Verdansk è il nome ufficiale dell'evento di Halloween per Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare, presentato da Activision con un inquietante trailer che rivela alcuni dei suoi contenuti.

Si parlava infatti di Jigsaw e Leatherface in arrivo con l'evento di Halloween per Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, rumor che viene appunto confermato dal team di sviluppo in un nuovo post sul blog ufficiale.

Disponibile da oggi, 20 ottobre, fino al 3 novembre, The Haunting of Verdansk vedrà gli spaventosi protagonisti delle saghe cinematografiche di SAW e Non Aprite quella Porta interagire con i personaggi di Call of Duty in un mix esplosivo.

Qui potete vedere l'immagine che sintetizza efficacemente i contenuti dell'evento di Halloween disponibile per i giocatori di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare.

The Haunting of Verdansk introduce un sistema di ricompense "dolcetto o scherzetto", con casse speciali che possono contenere qualcosa di spaventoso oppure oggetti utili.

Sono presenti modalità in notturna sulla mappa di Verdansk e la speciale opzione Zombie Royale: una variazione sul tema dei classici battle royale in cui Operatori non-morti usano poteri speciali per far sì che i vivi si uniscano al loro esercito.