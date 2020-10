PS5, 664 GB di spazio disponibile su SSD? Arriva una prima conferma

Lo spazio disponibile sull'SSD di PS5 è pari a 664 GB su 825 totali? La notizia, che circola da un paio di settimane, sembra essere stata confermata negli ultimi giorni.

Dopo la presentazione dell'interfaccia di PlayStation 5, infatti, è stato possibile confrontare la dashboard con i leak che riportavano appunto 664 GB di spazio utilizzabile sull'SSD di PS5.

A occuparsi di questo approfondimento è stato lo youtuber YongYea, che si è soffermato sui dettagli grafici delle foto e del filmato ufficiale per trovare una serie di importanti corrispondenze. Lo spiega lui stesso:

Laddove le immagini provengano da un devkit, come sostengono alcuni, è possibile che la quantità di spazio effettivamente utilizzabile sarà leggermente diversa da questi 664 GB. Tuttavia per una conferma definitiva bisognerà attendere ancora un po'.

Di certo il problema dello spazio per le piattaforme next-gen è concreto, legato al costo per GB dei velocissimi SSD NVMe adottati sia da Sony che da Microsoft per i propri sistemi: un giusto prezzo da pagare per prestazioni sostanzialmente superiori?