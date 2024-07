Il remake di Cart Life è stato cancellato, perché l'autore non lo considera adatto per il mercato

Cart Life è un gioco importante per la scena indie. Metteva il giocatore di fronte a delle scelte molto dure, discutendo di temi importanti come il mantenimento della rettitudine morale in uno stato totalitario . Pubblicato originariamente nel 2010, ottenne un grande successo tanto da ricevere un premio all'IGF (Independent Games Festival) del 2013, dopo la pubblicazione su Steam.

Cart Life non tornerà , probabilmente mai più. Il malinconico simulatore di vita di un venditore ambulante doveva essere rilanciato con un remake, ma l'autore ha deciso di cancellarlo perché non lo considera adatto per il mercato.

Cancellazione completa

Richard Hofmeier, lo sviluppatore, lo ritirò però da Steam, rendendo libero il codice sorgente, perché non voleva più aggiornare il gioco continuando a farlo pagare dalle persone. Purtroppo alcuni bug lo rendevano quasi ingiocabile e, per ovviare, Hofmeier ha iniziato i lavori su di un remake insieme ad AdHoc Studio, quest'ultima una software house formata da ex Telltale.

L'obiettivo era quello di lanciarlo nel 2023 come la versione definitiva che Cart Life non aveva mai avuto ma, dopo l'ennesimo rinvio, Hofmeier ha annunciato nel forum ufficiale del gioco su Steam che "il progetto è morto" e "nessuno lo 'giocherà' perché ciò che abbiamo realizzato non è adatto alla vendita e all'acquisto". A quanto ha raccontato, il destino del remake era segnato da ottobre, con l'uscita dal progetto di alcuni collaboratori. Stando a quanto scritto, Hofmeier sta continuando a lavorarci in privato, ma considera il gioco praticamente morto. Chissà cos'è successo davvero dietro le quinte e perché è finita così male. Peccato.