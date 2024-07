Uno dei giochi con la media voto più alta del 2024 ha una nuova demo da giocare

Lo studio di sviluppo League of Geeks ha lanciato una nuova demo di Solium Infernum , strategico 4X di grande qualità, nonché uno dei giochi con la media voto più alta del 2024 (88 su OpenCritic). Si tratta naturalmente di una versione gratuita del gioco che sarà disponibile per sempre (le demo precedenti erano a tempo).

Farsi un'idea

"Abbiamo creato una demo completamente nuova e aggiornata per Solium Infernum che chiunque non abbia acquistato il gioco può giocare gratuitamente su Steam." Ha spiegato il team di sviluppo nell'annuncio ufficiale. Ma cosa è incluso? "Il tutorial completo del gioco, che consente ai potenziali acquirenti (e Arcidiavoli) non solo di capire se Solium Infernum faccia per loro come strategico, ma anche di sperimentare il caos di un intero match aperto di 50 turni." È incluso anche l'accesso completo all'Enciclopedia Infernum, che rappresenta il manuale con tutte le informazioni sulle unità e sullo scenario.

Dalla demo mancano tutte le funzionalità multiplayer, così come le cronache per giocatore singolo e le schermaglie. Quindi, l'unico Arcidiavolo giocabile è Asmodeo, per circa 2-3 ore di contenuti. Non male, considerandone la natura dimostrativa.

Nella versione completa troverete altri sette Arcidiavoli da usare e tante modalità da sperimentare per decine di ore di contenuti complessivi. L'obiettivo della nuova demo, che potete scaricare da Steam, è abbastanza intuibile: attrarre nuovi giocatori. Nonostante la qualità, Solium Infernum non sembra essere stato un enorme successo. Qualche vendita in più non gli farà certo male.

Vi ricordiamo infine che ancora per qualche ora Solium Infernum sarà in offerta su Steam con il 40% di sconto, per i saldi estivi della piattaforma. Potete quindi acquistarlo per 23,39€ invece di 38,99€. Un affare, considerando quanto ne abbiamo parlato bene nella recensione.