Xbox Game Pass riceve oggi due giochi premiati dalla critica, al loro debutto assoluto su Xbox

Come riferito nel programma dei giochi in arrivo nella prima metà di luglio su Game Pass , si tratta dei titoli seguenti, entrambi disponibili nelle prossime ore da oggi, 11 luglio:

Neon White e Tchia

Neon White, in particolare, è considerato uno dei migliori titoli indie del 2022, ed è infine arrivato anche su Xbox con lancio diretto all'interno di Game Pass.

Si tratta di un action con elementi puzzle che ci vede interpretare un assassino defunto che diventa una sorta di cacciatore di taglie, dovendo eliminare altri assassini per potersi assicurare una possibile fuga dall'inferno.

Al di là della strana ambientazione metafisica, il gioco di distingue per un ottimo gameplay e anche una narrazione coinvolgente, che introduce elementi quasi da visual novel in una struttura del tutto diversa.

Tchia è invece un'avventura dal look stilizzato che ci porta ad esplorare le meraviglie della Nuova Caledonia, in un viaggio di scoperta e crescita per la protagonista, che si ritrova a viaggiare per l'arcipelago alla ricerca del proprio padre.

Tra magie, trasformazioni e musica con l'ukulele, si tratta di una vera e propria full immersion nel paese tropicale in questione, peraltro particolarmente indicata in questo periodo pienamente estivo.