Il Trono di Spade: in lavorazione una serie dedicata a Jon Snow

The Hollywood Reporter ha appreso che HBO sta lavorando a una serie spin-off di Il Trono di Spade dedicata completamente a Jon Snow, uno dei personaggi più amati, nonché uno dei protagonisti assoluti.

Sarà una serie sequel, in cui vedremo il ritorno di Kit Harington nel ruolo che lo ha reso celebre.

Jon Snow è uno dei protagonisti di Il Trono di Spade

Per ora i dettagli in merito sono davvero scarsi, ma si tratta sicuramente di un progetto interessante, che darà una continuazione alla saga creata da George R.R. Martin con i libri de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco".

Attenzione perché da qui in poi daremo qualche anticipazione sulla stagione 8 di Il Trono di Spade.

Nell'ultima stagione della serie culto, in realtà ancora molto discussa, Jon Snow scopre di chiamarsi Aegon Targaryen. Nel finale viene esiliato da Westeros e spedito a nord della Barriera.

Dopo Il Trono di Spade Harrington è apparso nel Marvel Cinematic Universe, ottenendo un ruolo in The Eternals. Si è anche dedicato al teatro ottenendo il ruolo chiave in una messa in scena dell'Enrico V. Il suo ritorno alla serie che lo ha reso noto sarà sicuramente gradito dai fan, soprattutto perché così potrebbero conoscere la fine delle sue vicende.

Da notare che attualmente ci sono ben sette progetti in lavorazione legati al franchise Il Trono di Spade, che vanno a sommarsi all'imminente serie House of the Dragon, che farà il suo debutto il 21 agosto e che è dedicata alla storia di casa Targaryen.