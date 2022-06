Dragon's Dogma 2 era stato già svelato dai dati rubati al database di GeForce Now

Dragon's Dogma 2 è uno dei titoli presenti nel database di GeForce Now trafugato e messo online negli scorsi mesi. Si tratta dell'ennesima conferma della bontà di quelle informazioni, che hanno anticipato di molto gli annunci di diversi giochi, compreso quello di Capcom.

Dragon's Dogma 2 per ora è solo un logo

Oltre a Dragon's Dogma 2, molti altri giochi dell'editore giapponese sono stati anticipati da quella clamorosa fuga di informazioni, come Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6.

Da notare che il database riportava correttamente anche il mese in cui Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarebbe arrivato su Steam (giugno 2022), tanto per avere un'altra recentissima conferma che non si trattava di informazioini campate in aria.

A questo punto possiamo attenderci anche che Horizon Forbidden West, Returnal, Ghost of Tsushima, Sackboy: A Big Adventure e Ratchet & Clank: Rift Apart siano in dirittura d'arrivo su PC.