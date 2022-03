Immortals: Fenyx Rising: seguito in lavorazione, stando a un'indiscrezione

Stando a un'indiscrezione raccolta dall'insider Tom Henderson, di solito molto attendibile, sarebbe in lavorazione un seguito di Immortals: Fenyx Rising, action open world pubblicato nel 2020. Secondo quanto riportato da Henderson, Ubisoft sarebbe soddisfatta dei risultati del primo episodio, che potrebbe aver recuperato dopo l'incerto lancio.

Immortals: Fenyx Rising 2 sarebbe in sviluppo presso Ubisoft Quebec, studio che si starebbe occupando anche di un nuovo Assassin's Creed. Per ora non ci sono dettagli in merito, anche perché il tutto è ancora nelle prime fasi della lavorazione.

Di recente, Ubisoft Quebec avrebbe assunto diversi sviluppatori di talento per lavorarci sopra, ma è davvero tutto qui. Comunque sia non aspettiamocelo a breve, considerando le tempistiche attuali per lo sviluppo di un tripla A a mondo aperto.

Naturalmente, se non lo avete fatto, potete recuperare il primo episodio, che secondo molti è un gran bel titolo, molto sottovalutato al momento dell'uscita. Se volete più dettagli in merito, leggete la nostra recensione di Immortals: Fenyx Rising, definita una delle sorprese del 2020 dal nostro Emanuele Gregori.