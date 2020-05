Inquisitor parla in italiano: la patch per tradurre i testi in italiano è finalmente disponibile

Inquisitor, un vecchio gioco di ruolo per PC Steam, dopo anni di attesa parla in italiano: la patch per tradurre i testi in italiano è finalmente disponibile grazie al lavoro di alcuni instancabili fan che hanno messo a disposizione il loro lavoro per il download.

Inquisitor è un gioco del 2012, ma grazie alla sua schiera di appassionati è ancora seguito con attenzione. Il GDR indie sviluppato da CINEMAX ha una mole di testo non indifferente. Per questo il lavoro ha richiesto così tanto tempo. In questo momento il gioco è in sconto a 4,99 euro per via dei saldi della Golden Week di Steam: a questa pagina potrete trovare tutte le edizioni.

Grazie al lavoro di Marco 'Colmar' Colombo, Claudio Marro Filosa, Paolo Robbiati, Manlio 'Myo' Meloni e Carlo Marini il gioco, finalmente, è completamente tradotto in italiano. Per poter scaricare la traduzione occorre andare a questa pagina di Steam dove è possibile ringraziare gli autori, scaricare il file e leggere le istruzioni.

In altre parole occorre scaricare il file "03_it-1.10.18.dat" da questo indirizzo e spostarlo nella cartella in "...\Inquisitor\Game\". L'operazione funziona anche per il gioco su GOG.com.

Non ci resta che ringraziare, quindi, gli autori della patch e approfittare dell'italiano per riscoprire questa piccola perla.