Intellivision Amico prenotabile dal 31 marzo, ecco i primi 23 giochi

Le prenotazioni della VIP Edition della nuova console Intellivision Amico partiranno dal 31 marzo 2020, come annunciato con il video che trovate in testa alla notizia, che mostra anche alcuni dei giochi di lancio. Ben ventitré, per la precisione.



Intellivision Amico è una console pensata per tutta la famiglia i cui giochi costeranno meno di dieci dollari l'uno. Si tratta della nuova versione della storica console che fece concorrenza per anni all'Atari 2600. Le prime 2600 (non a caso) unità di Intellivision Amico messe in prenotazione a gennaio, la cosiddetta Founders Edition, sono andate esaurite nel giro di cinque ore. Ora la società vuole provare a bissare con tre colorazioni differenti e molti bonus per gli acquirenti della prima ora.



Le tre colorazioni di Intellivision Amico che saranno prenotabili sono: Graphite Black, Glacier White e la classica Vintage Woodgrain. Ogni console includerà due controller wireless bluetooth con touchscreen incorporato e cinque giochi. Inoltre la VIP Edition consentirà di portarsi a casa una gift card da 25 dollari per il negozio digitale della console, uno sconto sull'oggettistica legata al marchio, un card con l'omino che corre firmata da Tommy Tallarico, il papà della console, e tre album musicali digitali, incluso "Earthworm Jim Anthology".



I prezzi dei bundle prenotabili saranno di 249 dollari per le colorazioni Graphite Black e Glacier White, e di 279 dollari per la colorazione Vintage Woodgrain. Registratevi sul sito ufficiale per tutte le informazioni.