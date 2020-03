Game Developers Choice Awards: Untitled Goose Game è il Gioco dell'Anno, vediamo gli altri vincitori

Untitled Goose Game si conferma il grande fenomeno indie degli ultimi mesi, vincendo anche il titolo di Gioco dell'Anno ai Game Developers Choice Awards, la premiazione da parte degli sviluppatori stessi che si tiene annualmente in corrispondenza della GDC ma che in questo caso si è svolta a parte e senza pubblico.



Visto il posticipo all'estate imposto alla GDC 2020, la premiazione dei Game Developers Choice Awards si è comunque svolta senza una vera e propria cerimonia e Untitled Goose Game ha conquistato il premio principale, assegnato dalla giuria di sviluppatori e addetti ai lavori vari.



Altri grandi riconoscimenti sono andati a Control di Remedy Entertainment, con l'ottimo action adventure che ha ottenuto i premi come Best Technology, Best Audio e Best Visual Art, viste le sue caratteristiche audio-visive veramente di alto profilo. Disco Elysium ha conquistato gli award per Best Narrative e Best Debut, considerando lo spessore della qualità della scrittura dell'RPG e il fatto che si tratti dell'opera prima del team ZA/UM.



Baba is You, il particolare puzzle game con regole cangianti, ha invece ottenuto l'Innovation Award in virtù della sua particolarità e anche il premio per Best Design. Sul fronte VR, il miglior gioco è risultato essere Vader Immortal per la giuria, mentre il Best Mobile Game è andato a What the Golf?. Infine, il premio Audience Award assegnato dal pubblico è andato quest'anno a Sky: Children of the Light di thatgamecompany.



Ricordiamo che I Game Developers Choice Awards vengono assegnati da sviluppatori e dall'International Choice Awards Network (ICAN).