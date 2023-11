Intellivision Amico, servono nuovi fondi per iniziare la produzione

Affinché sia possibile iniziare la produzione di Intellivision Amico servono nuovi fondi: è questo lo spiacevole messaggio che il CEO dell'azienda, Phil Adams, ha dovuto comunicare ai propri investitori nelle scorse ore.

Lo scorso anno sembrava che il marchio di Intellivision Amico fosse stato abbandonato, ma a quanto pare il progetto in qualche modo è ancora in vita. Tuttavia, come detto, la situazione non è delle migliori.

"La nostra capacità di dare il via alla produzione delle console Amico nei volumi necessari richiede degli investimenti aggiuntivi", ha dichiarato Adams in un aggiornamento in cui viene citata la piattaforma mobile Amico Home come elemento attrattivo nei confronti di nuovi, eventuali investitori.