Set LEGO Star Wars Jedi Starfighter di Obi-Wan Kenobi in sconto su Amazon per il Black Friday

Il Venerdì Nero sarà passato, ma la verità è che il periodo di sconti speciali di Amazon Italia per il Black Friday 2023 proseguirà per ancora qualche giorno. Fino a lunedì proseguiranno le promozioni più interessanti e magari ne arriveranno di nuove. Quest'oggi vogliamo ad esempio proporvi: il set LEGO Star Wars Jedi Starfighter di Obi-Wan Kenobi (75333). Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 34.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Il set LEGO Star Wars Jedi Starfighter di Obi-Wan Kenobi (75333) permette di costruire (ci sono le istruzioni cartecee) lo Starfighter Jedi di Obi-Wan Kenobi che dispone di una cabina di pilotaggio per la minifigure LEGO, 2 shooter, un carrello di atterraggio retrattile, una custodia per la spada laser e un alloggio sull'ala per il droide R4-P17. Il pacchetto propone due minifigure LEGO: Obi-Wan Kenobi con spada laser e Taun We, oltre alla figura di droide astromeccanico R4-P17 LEGO.