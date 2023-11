Virtua Fighter 3tb Online annunciato da SEGA, ma solo per le sale

SEGA ha annunciato Virtua Fighter 3tb Online, versione appunto online del classico picchiaduro a incontri, destinata però solo alle sale giochi. Il coin-op è stato classificato nei giorni scorsi e dovrebbe fare il proprio debutto il 28 novembre.

Un paio di anni fa si è parlato del fatto che le vendite di Virtua Fighter 5 fossero sopra le aspettative e SEGA stava valutando il futuro della serie, ma poi non c'è stato alcun annuncio in merito a nuovi episodi della serie.

Da questo punto di vista, Virtua Fighter 3tb Online sembra più che altro un esperimento realizzato per tastare il terreno degli eSport, pur in un ambito - quello arcade - che dubitiamo possa fornire feedback importanti in tal senso.