Gotham Knights Deluxe Edition per PS5 e Xbox Series X in sconto su Amazon

Il Venerdì Nero sarà passato, ma la verità è che il periodo di sconti speciali di Amazon Italia per il Black Friday 2023 proseguirà per ancora qualche giorno. Fino a lunedì proseguiranno le promozioni più interessanti e magari ne arriveranno di nuove. Quest'oggi vogliamo ad esempio proporvi: Gotham Knights Deluxe Edition per PS5 e Xbox Series X. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 74%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 94.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Gotham Knights è un gioco d'azione in terza persona nel quale possiamo controllare uno tra quattro eroi, in totale libertà: Robin, Nightwing, Batgirl e Red Hood. Possiamo anche giocare in cooperativa con i nostri amici oppure viaggiare in solitaria per le strade di Gotham, mentre sconfiggiamo i cattivi più iconici della saga di Batman. La versione Deluxe del gioco include anche il Pack Visionario, che include trasmogrificazione "Vigilante della notte Jim Lee", tuta "OF THE FUTURE", emote, attrezzatura potenziata e componenti di recupero.