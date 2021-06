iOS 15: Apple presenta le novità per notifiche, messaggi e mappe alla WWDC 2021

iOS 15, il nuovo sistema operativo Apple per iPhone, introdurrà una serie di novità per quanto concerne notifiche, messaggi e mappe, annunciate durante la WWDC 2021.

Per il momento non sono stati rivelati i nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici, ma appunto abbiamo potuto scoprire nuovi dettagli riguardanti iPhone e iPad, con i rispettivi SO ancora più intelligenti e versatili.

Al di là del discorso relativo a FaceTime, di cui parleremo separatamente, iOS 15 introduce degli aggiornamenti all'app Messaggi per gestire le priorità sulla base dei mittenti, con il salvataggio diretto di eventuali foto inviate nella galleria per un accesso immediato e slegato dalla lettura dei messaggi.

Il nome di questa feature è Share With You, e funziona anche per condividere altre tipologie di contenuti, come ad esempio playlist per Apple Music e Apple TV.

iOS 15.

Le notifiche in iOS 15 consentiranno di staccare alla bisogna, con una sintesi degli elementi da consultare quando torniamo al lavoro e la possibilità di mostrare agli utenti che siamo in modalità non disturbare.

La tecnologia Live Text ci consentirà di riconoscere e selezionare eventuali testi presenti all'interno delle foto, così da catturare le scritte su di una lavagna o su di un'insegna e utilizzarle come meglio crediamo.

L'app Meteo subirà un restyling con mappe a schermo pieno e alta risoluzione. A proposito di Mappe, l'omonima applicazione di Apple supporterà anche il territorio italiano nel corso di quest'anno, con tutte le sue interessanti feature e la possibilità di accedere a un maggior numero di dettagli.