iOS 16, ecco le novità del nuovo sistema operativo Apple per iPhone

iOS 16 è stato presentato da Apple durante la keynote di apertura della WWDC 2022: sul palco virtuale dell'evento sono state rivelate le novità del prossimo sistema operativo per iPhone, alcune delle quali particolarmente interessanti.

Come già riportato, la prima feature illustrata dalla casa di Cupertino è stata la nuova schermata di blocco personalizzabile, che consente di arricchire il lockscreen con temi accattivanti e facilmente modificabili, nonché con un set di widget che ci consentirà di tenere sott'occhio le informazioni che più ci interessano.

Oltre a una nuova serie di opzioni per il Focus Mode, si potranno modificare i Messaggi, utilizzare SharePlay e ricorrere alla dettatura vocale che però non farà sparire la tastiera virtuale, così da poter apportare correzioni al volo al testo.

iOS 16, la nuova schermata di blocco

Si è parlato di alcune funzionalità di Apple Wallet in merito al riconoscimento del portatore e alle possibilità di pagamento posticipato, del machine learning per quanto concerne l'editing delle immagini e dell'applicazione Mappe, che con iOS 16 consentirà di impostare fermate multiple lungo un tragitto.

Apple News includerà un'attenzione maggiore nei riguardi degli sport, ma anche funzioni di controllo parentale aggiuntive e una librerie di foto su iCloud condivise fra i componenti della famiglia, perché ognuno possa accedervi liberamente.

In termini di privacy, Apple ha inserito un'applicazione denominata Safety Check per controllare quali app possiedono nostre informazioni personali, e di che informazioni si tratta. Sono state inoltre potenziate CarPlay e Home, mentre è stato introdotto il supporto per l'audio spaziale.