iOS 16, schermata di blocco personalizzabile con nuove opzioni

iOS 16 è stato protagonista di una dettagliata presentazione alla WWDC 2022 in cui Apple ha rivelato i dettagli sulla nuova schermata di blocco, che sarà personalizzabile grazie a una serie di opzioni inedite.

Secondo Bloomberg Apple poterà cambiamenti importanti all'interfaccia grafica di iOS 16, e questo primo passo conferma senza dubbio i rumor, fornendo agli utenti parecchie possibilità extra rispetto alle precedenti versioni del sistema operativo.

La schermata di blocco potrà mostrare una nostra foto e cambiare colori e caratteri a seconda del filtro selezionato, alternando veri e propri temi che sarà possibile modificare al volo e in maniera estremamente semplice grazie ai widget.

iOS 16, la nuova schermata di blocco

Basterà infatti toccare e tenere premuto sulla schermata di blocco per spostare i suoi oggetti e aggiungerne di nuovi, ad esempio le attività. Le notifiche relative ai messaggi, inoltre, troveranno spazio in basso per non coprire l'immagine di sfondo.