The Division: Heartland avrà quattro modalità e cross-play, rivela un leaker

The Division: Heartland includerà quattro modalità di gioco e supporterà il cross-play, stando alle ultime informazioni sul titolo Ubisoft rivelate dal noto leaker Tom Henderson.

A distanza di alcuni mesi dalle ultime notizie riguardanti modalità e mappe di The Division: Heartland, Henderson ha fatto il punto sulla situazione fornendo una descrizione delle già note stipulazioni Excursion e Storm, nonché delle inedite Nightfall e Hunt.

La modalità Excursion è una cooperativa in cui i giocatori devono raccogliere risorse ed esplorare la mappa cercando di sopravvivere all'attacco dei nemici controllati dall'intelligenza artificiale fino a raggiungere la zona di estrazione.

The Division: Heartland, un artwork del gioco

La modalità Storm rappresenta invece il fulcro di Heartland, con meccaniche PvPvE in cui dovremo fare le stesse cose di Excursion ma affrontando un'altra squadra di giocatori, mentre lo scenario si restringe ma in maniera casuale.

La modalità Nightfall è una cooperativa basata sugli obiettivi, con un grado di difficoltà più alto rispetto a Storm e una serie di incarichi che dovremo portare a termine prima di arrivare al termine della partita, cercando di sopravvivere alla notte senza possibilità di estrazione.

La modalità Hunt, infine, è attualmente avvolta dal mistero: stando alle fonti di Henderson dovrebbe trattarsi di un PvP in cui gli utenti si affrontano fra di loro facendo però attenzione anche ai nemici controllati dall'intelligenza artificiale.

Il leaker ha parlato poi del cross-play, una feature che secondo le sue informazioni è attualmente in fase di testing presso Ubisoft, così come un redesign dell'interfaccia relativa a inventario ed equipaggiamento che servirà a rendere il tutto piuttosto familiare ai fan di The Division.