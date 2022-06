Resident Evil: trailer mostra la nuova serie di Netflix

In occasione della Geeked Week, Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale della nuova serie dedicata a Resident Evil, ribadendo la data d'uscita: 14 luglio 2022. Naturalmente sarà disponibile per tutti gli abbonati della piattaforma di video streaming.

Come potete vedere dal trailer, la serie sembra essere una reinterpretazione completa (o quasi) della serie. La Umbrella Corporation con i suoi intrighi c'è, come ci sono molti riferimenti diretti all'immaginario stabilito dai videogiochi, ma per il resto la storia sembra essere completamente diversa, nonostante la presenza del T-virus.

Nel filmato possiamo vedere anche molte scene d'azione a base di zombi e seghe elettriche, nonché la presenza di diverse creature, generate dal virus. Difficile farsi un'idea da così pochi secondi, ma la speranza è che sia migliore dell'ultimo film e della recente serie animata.

"Umbrella Corporation sta per cambiare il mondo. Basato sul noto franchise horror, Resident Evil e il T-Virus arrivano su Netflix il 14 luglio", recita la descrizione ufficiale.