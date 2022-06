UZ Awards: ecco l'elenco dei premiati

Annunciato l'elenco dei premiati agli UZ Awards, manifestazione legata ad Etna Comics giunta quest'anno alla seconda edizione. Come potete vedere, abbiamo riportato tutti i nominati per le singole categorie, sottolineando i nomi dei vincitori.

La cover degli UZ Awards

Best Picture (Miglior Film)

FREAKS OUT

DIABOLIK

MASCHILE SINGOLARE

E' STATA LA MANO DI DIO

QUI RIDO IO

Best TV Series / Show (Miglior Serie o Programma TV)

NUDES

GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI

DOMINA

IL CACCIATORE

DRAG RACE ITALIA

Best Video Game (Miglior Videogioco)

RETURNAL

IT TAKES TWO

RATCHET & CLANK: RIFT APART

DEATHLOOP

Best Achievement in Directing (Miglior Regia)

GABRIELE MAINETTI (FREAKS OUT)

MANETTI BROS (DIABOLIK)

PAOLO SORRENTINO (E' STATA LA MANO DI DIO)

JONAS POHER RASMUSSEN (FLEE)

JOSEF FARES (IT TAKES TWO)

Best Achievement in Writing (Miglior Sceneggiatura)

GABRIELE MAINETTI, NICOLA GUAGLIANONE (FREAKS OUT)

JONAS POHER RASMUSSEN, AMIN (FLEE)

SONI JORGENSEN, JOSEF FARES (IT TAKES TWO)

ALESSANDRO GUIDA, MATTEO PILATI, GIUSEPPE PATERNO' RADDUSA (MASCHILE SINGOLARE)

PAOLO SORRENTINO (E' STATA LA MANO DI DIO)

Best Performance in a Motion Picture (Miglior Performance in un Film)

EDUARDO SCARPETTA (QUI RIDO IO)

GIANCARLO COMMARE (MASCHILE SINGOLARE)

AURORA GIOVINAZZO (FREAKS OUT)

MATILDE GIOLI (VA BENE COSI')

TONI SERVILLO (QUI RIDO IO)

Best Performance in a TV Series (Miglior Performance in una Serie TV)

KASIA SMUTNIAK (DOMINA)

MICHELE ROSIELLO (GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI)

NICOLAS MAUPAS (NUDES)

FRANCESCO MONTANARI (IL CACCIATORE)

Best High Social Impact Entertainment (Migliore opera di intrattenimento di alto impatto sociale)

DRAG RACE ITALIA

FLEE

IT TAKES TWO

MASCHILE SINGOLARE

SPECIAL AWARDS

Icon Award (Premio Icona)

MATT DILLON

Honorary Award (Premio alla Carriera)

ENRICO VANZINA

Best Original Soundtrack (Miglior Colonna Sonora Originale)

JOSEPH BISHARA (MALIGNANT)

Best Documentary Feature (Miglior Documentario)

ENNIO

Best Cross-Media Artist (Miglior Artista Crossmediale)

Giancarlo Commare