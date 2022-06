Compulsion Games ha lanciato il suo nuovo sito ufficiale, subito prima dello showcase di Xbox

Compulsion Games ha lanciato il suo nuovo sito ufficiale, il che non sarebbe una grossa notizia, se non fosse che tra pochi giorni ci sarà lo showcase estivo di Xbox & Bethesda. Come saprete, Compulsion Games è ormai un Xbox Game Studios, uno di quelli che non ha ancora annunciato a cosa sta lavorando dopo la chiusura del suo ultimo gioco, We Happy Few.

Il nuovo sito ufficiale di Compulsion

Molti hanno già accennato al suo nuovo progetto, Phil Spencer compreso, ma per ora non è trapelato praticamente nulla, a parte il nome di lavorazione: Midnight.

Si tratta di un team talentuoso e visionario, cui dobbiamo anche il particolarissimo Contrast. Il sito attualmente riporta soltanto dei suoi due giochi già pubblicati, ma è strano che si sia sentita l'esigenza di rinnovarlo se non in previsione di qualcosa di completamente nuovo.

Comunque sia, visitandolo potete vedere alcune pagine animate, nonché avere una panoramica sulla composizione dello studio, compresa la sua storia. Chissà cosa ci aspetta...