Bend Studio presenterà il suo nuovo logo domani

Domani sera alle 21:00, ora italiana, Bend Studio presenterà il suo nuovo logo nel corso di un live stream ufficiale dedicato. Stiamo parlando del team che ha sviluppato Days Gone, l'action open world a base di zombi disponibile per PS4, PC e PS5.

L'annuncio, arrivato via Twitter, non svela altri dettagli, purtroppo. Quindi non resta che aspettare.

Come potete leggere, nel Tweet viene fornito il canale Twitch su cui seguire l'evento e nient'altro.

Canale Twitch di Bend Studio

Ci potrebbe essere qualche sorpresa nel corso del live stream? Difficile dirlo. Diciamo che è improbabile che sia annunciato un nuovo gioco così all'improvviso con un annuncio che riguarda tutt'altro, ma non si può mai dire. Di nostro diamo per scontato che si vedrà solo il nuovo logo e che, magari, ci saranno accenni ai progetti in corso di lavorazione nello studio.

Sicuramente siamo tutti curiosi di sapere cosa ci aspetta dal team di Days Gone, il cui nuovo titolo dovrebbe ormai essere in avanzato stato di sviluppo, visto gli anni passati dal lancio dell'altro.