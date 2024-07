iPad Pro 2022, il tablet di Apple in offerta per il Prime Day su Amazon Italia

I tablet rappresentano senz'ombra di dubbio il giusto compromesso tra la portabilità di uno smartphone e la maggior potenza di un notebook. Alla luce di questo, in occasione del Prime Day Amazon Italia ha ben pensato di proporre iPad Pro da 11 pollici (2022) in offerta con uno sconto del 22% a confronto del prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Il tablet iPad Pro da 11 pollici è disponibile in offerta riservata ai clienti Prime a soli 739 euro, contro i 959 euro del prezzo di listino suggerito da Apple. Vi ricordiamo che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, per cui potrete usufruire senza problemi del servizio Prime per la consegna gratuita in un giorno.