iPhone 12 da 5.4 pollici a confronto con iPhone SE e iPhone 7, ecco un'immagine

iPhone 12 è di certo il dispositivo Apple più atteso dell'anno: se tutto va bene, approderà sul mercato tra l'autunno e l'inverno del 2020. Oggi un'immagine torna a paragonarlo e a metterlo a confronto con altri modelli della Mela, ovvero con iPhone SE e con iPhone 7.

Il modello messo a confronto è l'iPhone 12 da 5.4 pollici (ma sappiamo che arriveranno diverse varianti, anche più costose e voluminose); i termini di paragone sono invece il primo modello dell'iPhone SE e l'iPhone 7. Vale la pena ricordare come il modello dell'iPhone 12 sia stato realizzato sulla base di rumor, indiscrezioni e informazioni attualmente disponibili, ma dovrebbe trattarsi di una replica sufficientemente fedele.

Il principale vantaggio consiste nel display: nonostante le dimensioni piccole del device, lo schermo è più grande di quelli dell'iPhone 7, 8 e SE 2020. Le dimensioni tra l'altro non influenzeranno le performance, dato che iPhone 12 da 5.4 pollici avrà a disposizione il nuovo processore Apple A14 Bionic e un modulo fotografico di tutto rispetto. Snello ed efficiente dunque, qui di seguito trovate le immagini comparative.

Ricordiamo che, stando alle informazioni attualmente disponibili, iPhone 12 Pro dovrebbe essere in grado di registrare video in 4K a 120/240 fps.