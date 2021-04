iPhone 12 e iPhone 12 mini, nuovo modello viola in arrivo

Anche iPhone 12 è tornato a mostrarsi tra le novità annunciate da Apple nel suo evento di oggi Spring Loaded, grazie a un nuovo modello di colore viola, sia per lo standard che per la variante Mini, in arrivo a fine mese.

Il nuovo iPhone 12 viola sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2021, con preordini aperti da questo venerdì 23 aprile, dunque è praticamente imminente. Non ci sono particolari variazioni rispetto alle caratteristiche già note di iPhone 12 e iPhone 12 Mini, ma semplicemente il tutto si colora di viola, una variante praticamente inedita dello smartphone Apple.



iPhone 12 nel nuovo colore viola è in arrivo a fine aprile



La colorazione viola si estende dal retro alle parti laterali del frame in alluminio, fino alla protezione del modulo posteriore contenente le fotocamere. L'hardware interno è lo stesso visto in precedenza: il display è il solito OLED Super Retina XDR, il processore è sempre Apple A14 Bionic, presente la connettività 5G e il sistema di ricarica wireless, l'unico elemento nuovo è il colore.

A tema con questo, sono previsti vari accessori come le custodie MagSafe in pelle con colorazione Deep Violet e custodie in silicone in varie tonalità in linea con il colore viola tra Ametista e altre varianti. I prezzi sono sempre gli stessi e vanno da 839 euro per iPhone 12 Mini da 64GB a 1009 euro per il Mini da 256 GB, mentre per il modello iPhone 12 standard vanno da 939 euro per 64GB a 1109 euro per 256GB.