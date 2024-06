Jujutsu Kaisen Cursed Clash cala al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia, perfetto i fan dell'anime

Anime e videogiochi sono profondamente connessi ormai, soprattutto grazie a Bandai Namco che non perde mai l'occasione di realizzare una versione videoludica degli ultimi successi mondiali in campo animazione. Ad esempio, uno dei più recenti è Jujutsu Kaisen Cursed Clash, che è ora in sconto su Amazon al -33% rispetto al prezzo consigliato. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato per il videogioco è 59.99€. Si trova ora al prezzo più basso di sempre per la piattaforma e la spedizione è gestita da Amazon, con disponibilità immediata.