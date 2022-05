Lo sviluppatore ed editore Tate Multimedia ha annunciato che Kao the Kangaroo è disponibile da oggi PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X e S, PS5 e Nintendo Switch. Si tratta del ritorno di un personaggio dei primi anni del millennio attuale, molto amato in patria (Polonia), dove conta numerosi fan.

Kao the Kangaroo è un platform 3D che guarda ai classici del genere, primi fra tutti Crash Bandicoot e Super Mario 64, riprendendone lo stile e le atmosfere. Vediamo il trailer di lancio:

Nel gioco si interpreta il giovane canguro Kao che deve andare alla ricerca di sua sorella Kaia e di suo padre, spariti in circostanze misteriose. In sua compagnia ci saranno il maestro di arti marziali Walt e il geniale quanto goffo pellicano Gadget, uno dei ritorni dai capitoli precedenti.

Il prezzo di Kao the Kangaroo è di 29,99€. Il gioco è disponibile sia in formato digitale, sia in formato fisico.

I capitoli originali, quattro in totale (tre principali e uno spin-off) vendettero complessivamente più di 700.000 copie in tutto il mondo. Furono pubblicati su PC, PlayStation 2, PSP, Nintendo GameCube, Xbox, Game Boy Advance e SEGA Dreamcast.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Kao the Kangaroo, in cui abbiamo scritto:

Kao the Kangaroo è un platform solido e colorato, che richiama senza mistero agli anni di PSX e PS2. Anzi, diciamo meglio, si fa forza del suo non aver ceduto alle sirene della modernità. In questo è un gioco onestissimo: la ripresa di un franchise di medio successo degli anni passati che guarda soprattutto ai giocatori di lunga data e a chi è alla ricerca di un'esperienza classica, che scorra via bella e leggera, lasciando soltanto un retrogusto malinconico alle sue spalle. Inevitabilmente ha dei limiti e non pochi problemi, soprattutto a livello di pulizia generale, ma nondimeno riesce a essere proprio quello che si proponeva di essere, il che difficilmente è un male.