Kevin Costner's Waterworld, il coin op visto in una vecchia puntata dei Simpsons è diventato realtà

In una puntata del 1997 dei Simpsons, Milhouse gioca con un coin op chiamato Kevin Costner's Waterworld per circa 10 secondi. Quello che all'epoca era solo uno scherzo, è piaciuto talmente tanto allo sviluppatore indipendente, nonché streamer Twitch Macaw45, da averlo ossessionato per anni. Per questo motivo ha deciso di farlo diventare realtà, sviluppandolo in una versione completa e giocabile.

La trovate a questo indirizzo. Qui di seguito potete vedere un video realizzato da itch.io, la piattaforma attraverso cui Kevin Costner's Waterworld viene distribuito, in forma completamente gratuita (naturalmente, non disponendo di alcuna licenza ufficiale).

Come potete vedere, nel gioco si interpreta Kevin Costner e bisogna avanzare uccidendo tutti i nemici. La particolarità del gioco è che durante il gameplay sono sempre visibili le mani di Milhouse che gioca con il coin op, seguendo i movimenti del giocatore. Considerate che dura circa quindici minuti, sicuramente ben spesi se vi piacciono i Simpsons, le anticipazioni della serie, e i coin op falsi che diventano veri.

Scrive Macaw45 descrivendo il suo gioco su itch.io: "Sono sempre stato affascinato dai videogiochi falsi che ogni tanto appaiono in The Simpson e quello di Waterworld in particolare mi ha sempre intrigato, sin da bambino. Ovviamente era solo un modo per scherzare sulla costosissima produzione del film, ma questo gioco falso che chiede monetine a ogni passo del suo Kevin Costner gigante mi ha sempre fatto chiedere cosa ci fosse oltre quell'unica schermata vista nella serie."

Da questa curiosità infantile è nato Kevin Costner's Waterworld, cresciuto ben oltre le intenzioni iniziali dell'autore. Dategli uno sguardo.