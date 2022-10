Cyberpunk 2077: mod introduce le cyberpsicosi di Cyberpunk: Edgerunners

Un modder di Cyberpunk 2077 ha deciso di avvicinare il gioco alla serie animata Cyberpunk Edgerunners, introducendo in gioco le cyberpsicosi: per farlo ha creato un sistema di umanità completo, liberamente scaricabile.

Le Cyberpsicosi sono centrali in Cyberpunk Edgerunners

La mod in questione si chiama "Wannabe Edgerunner - A simple Cyberpsychosis mod" ed è scaricabile gratuitamente da NexusMods. Installandola, V ottiene un sistema di umanità che lo porta a sviluppare delle cyberpsicosi nel caso si installino troppe mod (all'interno del gameplay, naturalmente) o si uccidano troppe persone.

Il valore di umanità può essere visualizzato nel menù Cyberware o usando un widget apposito che appare sopra la barra della salute del protagonista.

Di fatto, la mod mira a rendere nel gioco gli effetti collaterali dell'eccessivo utilizzo di mod Cyberware, uno di temi principali di Cyberpunk Edgerunners, che ha una grossa rilevanza anche in Cyberpunk 2077 (di personaggi con le cyberpsicosi è piena Night City, con tanto di questline dedicata).

Oltre al sistema di umanità, la mod introduce anche i neurobloccanti, utilizzati anche dal protagonista della serie TV in diverse occasioni. Come nella stessa, comunque, si tratta di una misura temporanea, che frena ma non elimina gli effetti delle cyberpsicosi, quindi non è il caso di abusarne.