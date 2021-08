Kid Icarus: Uprising: ecco com'è nato

Nell'ultimo episodio di Harada's Bar, Masahiro Sakurai ha avuto modo di spiegare com'è nato Kid Icarus: Uprising per Nintendo 3DS. All'epoca la serie di giochi della linea Touch! Generations (ricodate Brain Training?) era incredibilmente popolare. Sakurai credeva che il trend sarebbe proseguito, ma voleva dare alla linea un'esperienza più significativa.

Sakurai: "Il progetto originale era basato sul nuovo hardware, il 3DS, che stava per arrivare. All'epoca la linea Touch! Generations era molto popolare su Nintendo DS. Touch! Generations è il nome generico di piccoli giochi come Brain Training. Erano diversi dai giochi ordinari, ma davano dei benifici ai giocatori ed erano ottimi per partite veloci... Credevo che il trend sarebbe continuato. Quindi volli fare qualcosa di più profondo. Fu così che progettai Kid Icarus: Uprising."

"Dovevamo realizzare uno sparatutto in terza persona per sfruttare il 3DS, ma lo schermo era piccolo e la profondità visiva era limitata. Per questo evitammo le battaglie tra persone di taglia simile e rendemmo i nemici molto più grossi."

Kid Icarus: Uprising fu un successo, ma non ha mai avuto un seguito, nonostante le richieste dei fan. Stando a Sakurai realizzarlo sarebbe complicato, quindi è meglio non aspettarselo.

