Super Smash Bros. Ultimate: il director fa giochi per far felici gli altri

Masahiro Sakurai, il director di Super Smash Bros. Ultimate, ha dichiarato che lui fa giochi per far felici gli altri. La frase è stata detta in un'intervista rilasciata a Katsuhiro Harada, per una serie in cui i due hanno discusso di diversi argomenti, tra quali il ritiro dal mondo dello sviluppo, le auto e l'enigmatica personalità di Sakurai.

Parlando di sviluppo dei videogiochi, Sakurai e Harada hanno detto entrambi di realizzare giochi che loro stessi vorrebbero giocare, ma il primo ha come obiettivo quello di far felici gli altri, mentre Harada vuole proprio giocarsi i suoi titoli.

Per questo motivo Sakurai gioca e studia anche generi in cui non è bravissimo, come i puzzle game (suo il bellissimo Meteos), mentre Harada realizza solo giochi di generi che ama.

Durante l'intervista, Sakurai ha risposto anche a domande su Kid Icarus: Uprising, Kirby e la sua salute. Su quest'ultima lo sviluppatore ha dichiarato di stare bene, nonostante soffra ancora di tendinite. Riguardo alla sua apparente giovinezza, Sakurai ha svelato un trucco molto semplice per non far invecchiare la pelle precocemente: evitare il sole.

La prossima settimana ci sarà l'ultimo appuntamento dell'incontro tra Harada e Sakurai. Speriamo che sia da non perdere.