Warcraft 3: remaster in Unreal Engine 5 mostra cosa avrebbero voluto i giocatori da Reforged

Lo sviluppatore indie AXCEL sta provando l'impresa di rimasterizzare Warcraft 3 utilizzando l'Unreal Engine 5. Il video pubblicato sul suo canale YouTube mostra i progressi fatti, che sono abbastanza interessanti, almeno dal punto di vista grafico. Comunque sia, a differenza di altri progetti simili, che solitamente sono solo uno showcase grafico, qui sembrano esserci anche delle meccaniche di gioco.

Naturalmente trattandosi di un lavoro molto preliminare (AXCEL ha quasi finito soltanto un livello), non è possibile giudicarlo, anche se molti non hanno mancato di far notare come graficamente sembri molto migliore di Warcraft 3: Reforged, l'edizione rimasterizzata vera e propria del gioco.

Difficile dire se il Warcrat 3 di AXCEL vedrà mai la luce (non ha pianificato nemmeno un rilascio pubblico), visto che il lavoro per chiudere un gioco simile è immenso, soprattutto per una sola persona. Vedendolo all'opera pieno di passione viene però l'amaro in bocca a pensare a quanto avrebbe potuto fare Blizzard credendo davvero nel progetto. Le possibilità erano infinite, e invece abbiamo avuto un prodotto incompleto e pieno di bug, che a molti ha fatto rimpiangere l'originale, a causa di una gestione disastrosa dello sviluppo e delle faide interne allo sviluppatore.